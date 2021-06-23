Bodrum'a Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi
Rusya tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle Bodrum'a ilk Rus turist kafilesi ulaştı.
Rusya tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle Bodrum'a ilk Rus turist kafilesi ulaştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan uçak, 299 yolcusuyla saat 15.30'da Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.
Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.
Öte yandan Milas-Bodrum Havalimanı'na haftanın 7 günü Rusya'dan uçuşların olacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç