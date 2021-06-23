Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
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Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı

Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Rus turistler uçuş yasağının kaldırılması ile akın akın Akdeniz ve Ege'ye gelmeye başladı.

Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Rus turistler uçuş yasağının kaldırılması ile akın akın Akdeniz ve Ege'ye gelmeye başladı. Bodrum'a 22 Haziran'da giriş yapmaya başlayan turistler bugünde Milas-Bodrum havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) vakalarının Nisan ve Mayıs ayında Türkiye'de çoğalmasıyla birlikte Rusya vatandaşlarını Türkiye'ye göndermeyeceğini açıklamıştı. Hızlı bir şekilde vaka sayılarında düşüş yaşanmasına Rusya, Türkiye'ye olan uçuş yasağını kaldırdı.

"Bodrum'a akın ettiler"

Bu yıl 3 milyon Rus turistin beklendiği Türkiye'de özellikle Antalya başta olmak üzere Muğla ve Aydın'ın tatil yörelerinde Rus turist yoğunluğu olacağı öğrenildi. Bodrum'a ise Rusya'dan gelen uçak sayısın yükselmeye başladığı belirtildi. 22 Haziran itibariyle Bodrum'a gelen turistler bugünde Milas - Bodrum havalimanında yoğunluk oluşturdu. Görevliler uçaktan inen Rus turistlerin maske takması konusunda uyarılarda bulundu. Termal kameralara geçen turistler daha sonra tur otobüslerine binerek gidecekleri otellerin yolunu tuttu.

Doora otel işletmecisi turizmci Geylan Dursunoğlu Rus pazarının açılmasının turizmciyi rahatlatacağını belirterek, "Türkiye'de Rusya'yı hiçbir zaman geri planda bırakamayız. Geç oluyor gelişler ama güzel oluyor. Birkaç gün içerisinde hızlı hızlı otellerimiz dolmaya başlayacak, rezervasyonlar gelmeye başladı zaten. Bu turizmi çok olumlu olarak etkileyecek. Şu anda özellikle Rusya'nın olmamasından dolayı otelciler Dünya'daki bütün pazarlara girmiş durumdayız. Mecburuz, sezon başladı, giderlerimiz var. İnanılmaz maliyetlerle karşı karşıyayız. Rusya'nın Türkiye'ye gelmesi hem otelcilere hem de tur operatörlerine olumlu şekilde etkileyecek. Biz otel bütçesini ve planlamaları yaparken Avrupa'yı belirli bir oranda yerleştiriyoruz, Rusya'yı belli bir oranda yerleştiriyoruz. Birçok bölgeyi belli oranda yerleştirmeye çalışıyoruz. Rusya Bodrum'da çok güçlü bir bölge yüzde 30 Rus pazarı var. Rusya'yı çıkarttığınız an büyük bir boşluk oluşuyor Bodrum'da ve fiyatları bile etkiliyor. Rusya'nın 22 Haziran itibariyle geri dönmesi bu boşluğu hızlı bir şekilde kapatacaktır. Bunun içinde 1 hafta bir zaman vermek gerekecek. İlk olarak Antalya tarafı ardında da Bodrum güçlü bir şekilde Rus misafirlerimiz gelecektir. Turizmle uğraşan tüm meslek dallarından şunu rica ediyorum. Güvenli turizm sertifikasının gerektirdiği tüm prosedürü hiçbir yorum yapmadan uygulayalım. Ülkemize yurt dışından turist gelecek biz gerekli önlemleri aldık ve aşılarımızı olduk. Otelimizde pandemi kurallarını harfi harfine uyguluyoruz" dedi. - MUĞLA

Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı
Bodrum'a Rus turistler akın akın gelmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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