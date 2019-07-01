Bodrum'a milyon dolarlık yatırım

Karaderili Şirketler Grubu CEO Tevfik Talas, İş istihtamını arttıracak ve kaliteli turist getirerek 12 ay turizm için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Bodrum'un Akyarlar bölgesinde 2 otelleri bulunan Karaderili Şirketler Grubu otel yatak sayısını yükseltmeye karar verdi. 650 yataklı oteli bin 100 yatağa çıkaracak olan Karaderili Şirketler Grubu inşaat yasağı biter bitmez inşaata başlayacak. Turizm işletmeciliğinin önce gelen şirketleri arasında yer alan Karaderili Şirketler Grubu yaptıkları bir çok otel ve turizm işletmeleriyle de yatırımcılar ışık tutuyor.

Karaderili Şirketler Grubu CEO Tevfik Talas turizmi değerlendirerek "Bodrum turizmi gelişim gösteren bir bölgemiz. 2008 yılından itibaren Bodrum'da 2 tesisimizle birlikte faaliyetteyiz. Son dönemlere baktığımız zaman İstanbul'da gelişen terör olayı. Ardından 2015 yılında gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünden sonra Batılı medyanın bu sahil kıyısıyla negatif bir propagandası sonrası turizm de bir düşüş yaşandı. 2015 yılından sonra Turizm Bakanlığımızın da destekleri ve katkılarıyla yukarıya doğru giden bir pozitif ivme yakaladı. 2018 yılından Türkiye geneline 40 milyon hedefine ulaştık. 2019 yılında koyulan 52 milyon turist hedefi ise ilk 9 ayda 40 milyonları yakalayacak gibi görülüyor. 12 ayda 52 milyon turist hedefini tutturacağız gibi görülüyor.

Akdeniz ve Ege kıyılarını bazaldığımız zaman öne çıkan en büyük faktör Turizmde kişi sayısına ulaşırken, turizm gelirlerinin de arttırmamızın çok çok önemli olduğunu görüyoruz işletmeler açısından. Her şey dahil sistemini tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Çok büyük yatak sayısı tesislerimiz var. Yatırımcılar, yatırımlarının karşısında ayakta kalma noktasında zorluk yağıyorlar. Kalifiye personel çalıştıramıyorlar. Biz bu her şey dahil sisteminden biraz uzaklaşıp, bölge esnafına, yatırımcıya maliyetler noktasından avantaj sağlaya biliriz. Bu durumu da uluslar arası plartform da rekabete dönüştüre bilirsek hem kişi sayını yakalama olasılığımız artacak hem de gelir seviyesin arttırmada bizim önümüzü açacak" ifadelerini kullandı.

Otel müjdesini verdi

Karaderili Şirketler Grubu CEO Tevfik Talas milyon dolarlık yatırımla otellerinin kapasitesini yükselteceklerini ifade ederek "2008 yılında biz burada faaliyet göstermeye başladık. Toplam 215 odada 650 yatak kapasitemiz var. Hem otelimizin yanındaki arsamız inşaat yasağı bittiği andan itibaren Ekim ayında yeni bir yatırım daha yapacağız. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bir sonraki senede bin 100 yatağa ulaşacağız. Bunun akabinde tesisimizi sadece 4 ay açık olarak değil 12 ay açık tutabilmek ve 5 yıldız kategorisine gire bilmek için tüm ilgili departmanlarımızın ilgili çalışmaları yapıyorlar. Şu anda 300 kişi istihdam sağlıyoruz. Bir dahaki sezona 500 kişiye iş imkanı vermiş olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler