Bodrum'a lapa lapa kar yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'a lapa lapa kar yağdı

15.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:12
Bodrum'a lapa lapa kar yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezi kar görmeyen çocukları karla buluştururken, çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezi kar görmeyen çocukları karla buluştururken, çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi suni kar yağdırarak çocukları sevindiriyor. Pandemi süreci nedeniyle ailelere özel olarak yapılacak olan suni kar yağdıracak olan AVM yönetimi kar görmeyen aileleri ve çocukları karla buluşturuyor. Rezervasyon sistemi ile kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacak olan etkinlik 21 Aralık'ta başlarken, 25 Aralıkta sona erecek. Kar keyfini yaşamak isteyen vatandaşların çekilen fotoğrafları anlık olarak basılıp ziyaretçiye unutulmaz bir anı olarak hediye ediliyor.

Kar yağdırma etkinliğine katılan Resul ve Victoria çifti ile oğulları Cihangir Ayvaz, yılbaşı ağacının altında oturdu. Ağacın önüne yapay kar yağdırıldı. Etkinliği çevredeki vatandaşlar ilgiyle izlerken yapay karın düştüğü yerlere çocuklar toplandı. Çocukların oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklamalar yapan Resul ve Victoria Ayvaz çifti, farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti. Ukrayna uyruklu Victoria Ayvaz, "Ben soğuk bir ülkede yaşadığım için çok güzel oldu. Bodrum'a kar yağdırdılar. Kendimi memleketimde hissettim. Bizim oğlan da çok sevindi. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Çok neşeli oldu. Çok beğendik" şeklinde konuştu.

Alışveriş Merkezi Halkla İlişkiler Yöneticisi Derya Koçbaşlı ise kişiye özel ücretsiz bir yılbaşı etkinliği yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Pandemi döneminde biraz hayatlarımız yavaşladı. Yaptığımız etkinlikleri biraz değiştiriyoruz, çeşitlendiriyoruz. Kişiye özel, aileye özel kar yağdırıyoruz. Bütün hijyen önlemleri alınarak. Fotoğraf çekimlerimiz oluyor. Aileye özel kar yağdırıyoruz. Sonrasında resimlerini buradan güzel bir anı olarak hediye ediyoruz. Yoğunluk sağlanmasın diye kişiye özel randevu sistemiyle ücretsiz bir şekilde kar yağdırıyoruz" dedi. - MUĞLA

Bodrum'a lapa lapa kar yağdı
Bodrum'a lapa lapa kar yağdı
Bodrum'a lapa lapa kar yağdı
Bodrum'a lapa lapa kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı
İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı
Mevsimin ilk karı yağdı
Mevsimin ilk karı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Gülben Ergen Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'a lapa lapa kar yağdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:20:45. #1.15#
title