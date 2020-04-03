Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci akın etti Korona virüse karşı alınan ilk önlemlerle birlikte Bodrum'a yazlıkçılar akın etti.

Korona virüse karşı alınan ilk önlemlerle birlikte Bodrum'a yazlıkçılar akın etti. Günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin yazlıkçı Bodrum'a geldi. Gelenlerin kimlik bilgileri, telefon numaraları ve ev adresleri alınmasına rağmen tedirgilik devam ediyor.

Korona virüse karşı alınan tedbirlerin kapsamı genişletilirken tatilciler Bodrum'a akın etti. Başka ilde yaşayan ve yazın Bodrum'a gelen tatilciler bu yıl erken gelmeye başladı. Yaklaşık 100 bin tatilcinin geldiği ilçede tedbirler arttırılmaya başlayınca ilçeye girişlerde azalma yaşandı. Bodrum'a giren tüm araçların ilçeye neden geldiği soruldu. İkinci konutlarına gelen vatandaşların kimlik bilgileri, telefon numaraları ve ev adresleri alındı.

100 bin tatilci Bodrum'da

Son bir ay içerisinde ise yaklaşık 75 bin ile 100 bin arasından yazlıkçının Bodrum'a geldiği öğrenildi. Mart ayı ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehirlerarası yolculuğa getirilen kısıtlamayla bu sayının günlük 100 kişiye kadar düştüğü öğrenildi. Mart'ın ilk 2 haftası ile son iki haftası arasında Bodrum'a giren araç sayısında da yüzde 60 düşüş yaşandı. Günde 12 bin aracın geldiği ilçeye son 2 haftada gelen araç sayısı 5 bine kadar düştü.

"Bodrum'a gelmeyin, çağrısından sonra 5 bine kadar düştü"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada ilçeye giren araç sayısının 14 binden 5 bine kadar düştüğünü ifade ederek "Mart ayının ilk haftasında günlük 12 bin olan araç giriş sayısı, 'Bodrum'a gelmeyin' çağrısından sonra 5 bine kadar düştü. Çağrımızın bir nebze olsun işe yaradığını düşünüyorum. O kadar aracın ilçemize girmesi o kadar kişinin burada kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce herkesin kendi evinde kalıp önlemleri almasını anlattım. Toplu taşıma araçlarına uygulanan kısıtlamanın sivil araçlara da uygulanması gerekiyor. Şehirlerarası dolaşım biran önce sonlanmalı. Gıda ya da hasta transferlerinin dışında dolaşmaya gelen insanların bu konuda özgürlüğü olacağına inanmıyorum. Zorunlu hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Yavaş yavaş tablo kötüleşiyor" dedi.

"Yüz bin tatilci Bodrum'da"

100 bin tatilcinin Bodrum'a geldiğini belirten Başkan Aras "Şuanda ilçemizde gezen, dolaşan yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların bir çoğunun araçlarının plakasının 34 yada 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi korona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkesin dikkatli olsun istiyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA