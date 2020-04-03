Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti - Haber
Bodrum

Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti

Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti Korona virüsüne karşı alınan ilk önlemlerle birlikte Bodrum'a yazlıkçılar akın etti.

03.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:09
Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti

Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti

MUĞLA - Korona virüsüne karşı alınan ilk önlemlerle birlikte Bodrum'a yazlıkçılar akın etti. Günde 12 bin araç 1 ayda 100 bin yazlıkçı Bodrum'a geldi. Mart'ın ilk iki haftasından günlük araç girişi 12 bini bulurken Martın son 2 haftasından bu sayı 5 bine kadar düştü. Her gün 2 bin yazlıkçının giriş yaptığı ilçeye günlük olarak 100 kişiye kadar indi.

Korona Virüs'ten kaçmak isteyen tatilciler Bodrum'a akın etti. Başka ilde yaşayan ve yazın Bodrum'a gelen tatilciler bu yıl erken gelmeye başladı. Yaklaşık 100 bin tatilcinin geldiği ilçede tedbirler arttırılınca ilçeye girişlerde azaldı. Bodrum'a giren tüm araçların ilçeye neden geldiği soruldu. İkinci konutlarına gelen vatandaşların kimlik bilgileri, telefon numaraları ve ev adresleri alındı.

12 bin araçtan 5 bin araca düştü

Bodrum Belediye Başkanının yazlıkçılara 'Bodrum'a gelmeyin evde kalın' çağrısının ve şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasının ardından Mart'ın ilk 2 haftası ile son iki haftası arasından Bodrum'a giren araç sayısından yüzde 60 düşüş yaşandı. Günde 12 bin aracın geldiği ilçeye son 2 haftada 5 bin araca kadar düştü.

100 bin tatilci Bodrum'da

Son bir ay içerisinde ise yaklaşık 75 bin ila 100 bin arasından yazlıkçının Bodrum'a geldiği öğrenildi. Mart ayı ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehirlerarası yolculuğa getirilen kısıtlamayla bu sayı günlük 100 kişiye kadar düştüğü öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Bodrum'a giren araç sayısının 14 binden 5 bine kadar düştüğünü ifade ederek "Mart ayının ilk haftasında günlük 12 bin olan araç giriş sayısı, Bodrum'a gelmeyin çağrısından sonra 5 bine kadar düştü. Çağrımızın bir nebze olsun işe yaradığını düşünüyorum. O kadar aracın ilçemize girmesi o kadar kişinin burada kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce herkesin kendi evinde kalıp önlemleri almasını anlattım. Toplu taşıma araçlarına uygulanan kısıtlamanın sivil araçlara da uygulanması gerekiyor. Şehirlerarası dolaşım biran önce sonlanmalı. Gıda yada hasta transferlerinin dışında dolaşmaya gelen insanların bu konuda özgürlüğü olacağına inanmıyorum. Zorunlu hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Yavaş yavaş tablo kötüleşiyor" dedi.

Yüz bin tatilci Bodrum'da

100 bin tatilcinin Bodrum'a geldiğini belirten Aras "Şuanda ilçemizde gezen, dolaşan yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların bir çoğunun araçlarının plakasının 34 yada 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkesin dikkatli olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haber
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haber
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Özkaya Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Serdar Ortaç Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis Nisan Avrupa
Şu an buradasınız: Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 19:25:38. #1.14#
title