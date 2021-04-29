Bodrum'a gelenler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti

Türkiye'de 17 günlük tam kapanmaya saatler kala, Bodrum trafiği alt üst oldu.

Türkiye'de 17 günlük tam kapanmaya saatler kala, Bodrum trafiği alt üst oldu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi.

17 günlük tam kapanmaya saatler kala Bodrum'a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, havaalanlarında ise adım atacak yer kalmadı. Covid-19 salgını nedeniyle 2'nci konutları Güney Ege'de olan vatandaşlar bölgeye akın etti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar sabah saatlerinde Bodrum'un yolunu tuttu. Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçlarıyla Bodrum'a gelenler, 5 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle oluşan trafikten isyan ederken, "Sanki buraya korona virüs uğramıyor. Herkes Bodrum'a geliyor, trafik çileye dönüştü" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı