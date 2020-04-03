Bodrum'a gelen yazlıkçılar teker teker kontrol edildi
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Bodrum'a gelen yazlıkçılar teker teker kontrol edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi.

03.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
Bodrum'a gelen yazlıkçılar teker teker kontrol edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi. Başka şehirlerden Bodrum'daki evlerinde 14 gün boyunca kalması gereken tatilcilerin evde kalıp kalmadıkları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce kontrol edildi.

Korona virüsünün daha fazla yayılmaması için şehirler arası yolculukların kısıtlanmasıyla birlikte Bodrum'a gelen yazlıkçı sayısında da düşüş yaşanmaya başladı. Bodrum'a gelen tatilcilerin Torba uygulama noktasında alınan tedbirler kapsamında önce ateşleri ölçüldü, daha sonra ev adresleri ve telefon numaraları kayıt altına alınmaya başladı.

YAZLIKÇILARA DENETİM

Evlerinde kalmayıp Bodrum'a gelen yazlıkçıların kayıtlarına bakılarak evlerinde olup olmadığı Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğünce kontrol edildi. Muhtarlar aracılığıyla tatilcilerin evlerini teke teker gezen polis ekipleri ve sağlık görevlileri evde kalanlara teşekkür ederken evde olmayanlar hakkında ise tutanak tutuldu. Yaklaşık bin yazlıkçının evlerini ziyaret eden Polis ve Jandarma ekipleri evde kalanlara Vefa destek hattının numarasını vererek olası bir durumda aramalarını istedi. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri de vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını sordu. Ekipler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ise ihtiyaç duymaları durumunda Vefa İletişim Merkezi'nin aramalarını istedi.

Polis ekiplerince evde olup olmadığı kontrol edilen Necla Tabak adlı vatandaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Alınan tedbirler çok yerinde. Ben Antalya'dan gelene kadar toplam 3 tane polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Polis memurları çok kibar ve saygılılardı. Gayet olumluydu. Ben de 14 gün kuralına uyacağım. Bodrum bu anlamda kurallara çok uyuyor. Sokaklar bomboştu. Bodrum'un insanın bu konuda çok bilinçli"

Mermet Erkin adlı vatandaş ise "Hayatta uzun kalmak için bu kurala uyacağız ve uyuyoruz. Ben diğer akrabalarımı da aradım onlar da aynı şekilde. Hiç sokağa çıkmıyorlar" dedi.

Denetimlere katılan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz şöyle konuştu: "Şehir dışından gelen vatandaşlarımız için Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızla denetimler yapıyoruz. Şehir dışından gelenlerin evde olup olmadıklarını denetliyoruz. Şu an benim mahallemde il dışından gelen 2 kişi vardı onların denetimleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

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