Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı

Bodrum'da kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla harekete geçen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi'ni de yanına alarak 'Denizden Bakış' projesini başlattı.

Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı
08.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:07

Bodrum'da kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla harekete geçen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi'ni de yanına alarak 'Denizden Bakış' projesini başlattı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi işbirliğinde kurulan 'Doğa Takımı', Bodrum kıyılarını havadan, karadan, denizden ve su altından mercek altına aldı.

Bodrum'daki kıyı tahribatının önüne geçmek, sahillerdeki ihlalleri ve doğal kıyı çizgisine yapılan müdahaleleri erken tespit edip engellemek amacıyla Doğa Takımı kuruldu. Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile kurulan Doğa Takımı, Denizden Bakış projesine Güvercinlik'ten start verdi. Proje kapsamında su altından yapılan denetimlerle, Türkiye'de bir ilk de böylece hayata geçirilmiş oldu.

Bodrum sahillerinde su altı ve su üstü ihlalleri tespit etmek amacıyla kurulan ekipte Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri ile Özel Kalem Müdürlüğü'nden görevli personel bulunuyor. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ve dalgıçların da hazır bulunduğu ekip, denizden drone havalandırarak görüntüleme yapıyor. Dalgıçlar ise her noktada deniz altından kıyıların fotoğraf ve video görüntüsünü çekerek kayıt altına alıyor. Ekip daha sonra karaya çıkarak, plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzemeler varsa bunlardan analiz için örnek topluyor.

Güvercinlik Koyu'ndan başlayan Denizden Bakış uygulaması, geçtiğimiz hafta sonu Gündoğan ve Yalıkavak arasındaki kıyı şeridinde devam etti. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm kıyılarda yapılacak olan denetimlerin ardından, kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Rapor doğrultusunda kıyılarda tespit edilen olumsuzluklar hakkında işlem başlatılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile diğer Bakanlıkların yetki ve sorumluluklarını içeren konular hakkında ise bilgi paylaşımında bulunulacak.

Aras; "Tahribatı, içimiz acıyarak görüyoruz"

Kıyıların denetimi ile ilgili başlatılan çalışmanın Bodrum'u doğasını ve ekolojisini korumak adına önemli bir adım olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu çalışma sonucunda elde edilecek verilerin ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını ve Belediyenin sorumluluk alanında kalan bölgelerde de gerekli işlemlerin başlatılacağını kaydetti. Bodrum'un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Aras, "Denizden denetim, tüm kıyılara ulaşmak ve aynı zamanda denizin altında olup biteni de görmek açısından çok önemliydi. Nitekim, henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen, inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum'un 280 km uzunluğundaki kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz. Yok olan posidonia çayırlarını, su altında yok olan doğal yaşamı, işgal edilen Akdeniz foklarının üreme alanlarını, doğa tahribatlarını içimiz acıyarak görüyoruz. Doğaya yapılan bu tür müdahalelere izin vermeyeceğiz. Bodrum, ekosistemi ile florası ile deniz canlılarıyla Türkiye'nin en değerli yeridir. Herkes buna saygı duymak ve Bodrum'u korumak zorunda.Duymayanlar için gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Yılmaz; "Denizden karaya baktığımızda gerçekle yüzleşeceğiz"

Denizden Bakış projesi ile ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespit çalışmalarında çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını belirterek, "Genelde karadan baktığımız zaman uçsuz bucaksız pırıl pırıl deniz manzarası ile karşılaşıyoruz. O yüzden Bodrum gibi turizmin göz bebeği bir yerde denizde çok fazla ihlallerin olabileceğini aklımıza getiremiyoruz. Oysa ki, denizden karaya bakmayı becerirsek doğal kıyılarımızı, koylarımızı ne hale getirdiğimizi, mevcut yasaları ne derece ihlal ettiğimizi çok daha açık bir şekilde görebileceğiz. Bu nedenle, Bodrum Belediyesi'nin başlattığı Denizden Bakış adlı kontrol ve tespit çalışmaları bizi gerçeklerle yüzleştirecek. Umarın hukuki açıdan yetkili olan tüm mercilerde bu bilgi ve belge ışında gereğini yerine getirir" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çalışmalar bu hafta sonu Yalıkavak-Turgutreis arasında devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı Güncel
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Dev kulüpler, koronavirüs nedeniyle maç günü gelirlerinde büyük kayıp yaşayacak
Dev kulüpler, koronavirüs nedeniyle maç günü gelirlerinde büyük kayıp yaşayacak
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Bülent Turan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Falcao Podolski İrfan Buz Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne İzmir Çocuk Asker
Şu an buradasınız: Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:36:34. #1.14#
title