Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
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Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı

23.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:23

Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece yarısı aniden bastıran çamur yağmuru tüm ilçeyi çamura buladı.

Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece yarısı aniden bastıran çamur yağmuru tüm ilçeyi çamura buladı. Sabah işe araçlarıyla giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Araçlarını oto yıkamalara ve akaryakıt istasyonlarının oto yıkama makinalarına sokmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum'da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle birlikte çamur yağdı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar otomobillerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkına döndü. Arabaları çamurla kaplanan bazı vatandaşlar ise soluğu yıkama istasyonlarında aldı. Oto yıkamalarda ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İlçe'nin tamamı ise çamurla kaplandı.

Oto yıkama da çalışan Özgür Beyaztaş çok fazla bir yoğunluk olduğunu ifade ederek "sabah kalktığımızda tüm arabalar çamur içerisinde gördük. Hızlı bir şekilde arabaları yıkamaya çalışıyoruz" dedi.

Oto yıkama personeli Elçin Çıldırmaz ise çamur yağmurunu beklediklerini söyleyerek "2 gündür bekliyorduk bu yağmuru. Toz bulutları üzerimizdeydi. Dün gece çamur yağdı ve şu anda yoğunluk var. Arabaları hızlı bir şeklide yıkamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı
Bodrum'a çamur yağdı: Oto yıkamalarda yer kalmadı, araç kuyrukları uzadıkça uzadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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