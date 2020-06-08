Bodrum'a 700 bin tatilci akın akın geliyor
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Bodrum'a 700 bin tatilci akın akın geliyor

Bodrum'a 700 bin tatilci akın akın geliyor Gürün: "Pılını pırtını toplayan Bodrum'a geldi" 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum'a akın etmesine neden oldu.

08.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:25

Bodrum'a 700 bin tatilci akın akın geliyor

Gürün: "Pılını pırtını toplayan Bodrum'a geldi"

MUĞLA - 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum'a akın etmesine neden oldu. Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla'ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla'ya akın akın tatilci geldiğini belirtti.

1 Haziran'da yeni normalleşme sürecine geçilmesi ve seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden göç başladı. 170 bin nüfusu olan Bodrum'da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 4 katına çıkarak 700 bine ulaştı. Akıcı olarak seyreden trafikte araç kuyrukları da dikkatlerden kaçmadı. İlçede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler sahillere akın etti. Tıka basa dolan sahillerde sosyal mesafe kuralları ise hiçe sayıldı. Özellikle halk plajlarında adım atacak yer kalmadı.

Yerli turist ev kiralıyor, yatta kalıyor

Yerli turistler otellerde kalmak yerine ev ve tekne kiralamayı tercih ediyor. İlçeye gelen yerli turistler nedeniyle kiralarda da yüzde 50'ye varan artış oldu. Tekne ve yat kiralayan yerli turistler ise mavi tura çıkmayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranında düşüş yaşanırken Bodrum'da kiralık ev ise bulunamıyor.

1 haftada 500 bin araç giriş yaptı

Muğla'ya 1 Haziran'dan itibaren İzmir ve Aydın üzerinde gelen araç sayısı 159 bin 500 ulaştı. Antalya ve Denizli üzerinden gelen araç sayılarıyla birlikte Muğla iline giren araç sayısının 500 bine ulaştığı öğrenildi. 1 Haziran, 7 Haziran arasında Muğla'ya araçlarıyla gelen tatilciler Bodrum, Akyaka, Marmaris, Fethiye, Datça, Ören ve Köyceğiz gibi Ege'nin birçok tatil beldesine akın etti.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, nüfusun 4 kat artarak 700 bine ulaşacağını ifade ederek " Bodrum'a gelişler hızla devam ediyor. 300 bin nüfusa ulaşmıştık, Korova virüs sürecinde, bu sayı yeni normalleşme ile gittikçe artacak. Bu nüfusun 600 binlere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Turizm hareketlerinin olmayacağı görülüyor. Yurtdışı turizmi bu sene sıkıntılı gibi görülüyor. Yurtiçi hareketlerle 600 - 700 bini nüfusa Bodrum rahat bir şekilde ulaşacaktır. Bunlar için gereken önlemlerimizi biz aldık. Korona Virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm dezenfekte işlemlerimizi, hijyen kurallarını ve alınacak tüm tedbirleri biz aldık. Bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda işletmelerde incelemelerimizi de yapıyoruz. Halkımızın ve Bodrum'a gelen misafirlerimizin güvenilir bir tatil yapmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Pılını pırtını toplayan geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise pılını pırtını toplayan Bodrum'a geldiğini söyleyerek "Akın akın Muğla'ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek hayallerini Bodrum üzerine kurmuş. O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor, rahatlamak için. Gelen tatilcilerimiz, misafirlerimizde haklı. Çünkü 65 yaş üstü olanlar eve hapis oldu. Bodrum'da en azından bahçesinde dolanır. Fakat buradaki otellerle ilgili çok arzu ettiğimiz full doluluk oranının yakalama konusunun biraz zaman alacağını düşünüyorum. Öncelikle daha çok villa, kendi evleri, tekne ve yatlar doluyor. Kendi aile gurubu ile gelenler teknede 10 veya 15 gün kalacak ya da bir villa kiralayacak orada kalacak. Bu şekilde tecelli edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a 700 bin tatilci akın akın geliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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