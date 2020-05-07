Bodrum'a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı
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Bodrum'a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı

Bodrum'a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı
07.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:42

Bodrum'da seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından 3 günde ilçeye giren araç sayısının 28 bin 786 olduğu öğrenildi.

Bodrum'da seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından 3 günde ilçeye giren araç sayısının 28 bin 786 olduğu öğrenildi.

İçerisinde Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte turizmin göz bebeği Bodrum'a giren araç sayısının 3 günde 28 bin 786 olduğu öğrenildi. Yüzde 25'lik bir artış gözlenirken, ilçeden çıkış yapan araç sayısı ise 23 bin 355 olarak belirlendi. Seyahat kısıtlamasının gelmesiyle birlikte Bodrum'dan memleketlerine gideceklerin de kentten ayrıldığı ortaya çıktı.

Seyahat kısıtlamasının öncesinde Bodrum'a günlük giriş yapan araç sayısı 12 bini geçmişti, kısıtlama öncesinde 100 bin tatilci Bodrum'a giriş yapmıştı. Bodrum'da görülen ilk korona virüs (Covid-19) vakası ve vefatı ise İstanbul'dan gelen yazlıkçılardan olmuştu. Seyahat kısıtlamasının gelmesiyle birlikte ilçeye giren araç sayısı 2 bine kadar düşerken, yazlıkçı sayısı ise sıfıra düşmüştü. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte ilçeye giren araç sayısı yüzde 25 artış göstererek günde ortalama 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Ateşler ölçülüyor adresler alınıyor

Bodrum'a giriş yapan araç sürücülerinin ve yolcuların ateşlerini ölçen polis ekipleri, ilçeye gelen yazlıkçıların adres bilgilerini telefon numaralarını alarak 14 gün evde karantinada kalmalarını istiyorlar. Günde 2 kez evlere ziyarete giden güvenlik güçleri yazlıkçıların karantinayı evlerinde geçirip geçirmediğini kontrol ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehre giren araç sayısının ortalama 6 bin olduğunu ifade ederek "Giren araç sayısıyla çıkan araç sayısını hesapladığımızda ortalama 6 bin aracın Bodrum'a girdiği ortaya çıkıyor. 16 Mart'tan sonra okullar kapanınca Bodrum'a gelmeyin çünkü sağlık imkanlarım kısıtlı diye söylemiştim. Bu söylemimiz karşılık buldu ve gelen sayısını belli bir oranda tutmuştuk. Bu dönemde Bodrum'un nüfusu arttı ama salgın hastalık bu dönemde ilçemize yayılamadı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçük de olsa bir hareketlilik yaşandığı gözlendi. Bu hareketlilik Bodrum'a giren araç sayısı dışarıdan gelen, tatilci veya yazlıkçı aracı değil, günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. 6 bin rakamı aynı zamanda Bodrum'a lojistik destek veren firmaların araçları, Muğla'nın diğer ilçelerinden gelen araçlar. Günü birlik gelip gidenler. Bodrum'da konaklayan vatandaşlar değil günü birlik gelip gidenler. Ama bu da bir gerçek yüzde 25 bir artış var ilçe girişinde. Bu araçlar içerisinde şahsi binek araçlarıyla gelen vatandaşlar da var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum'a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum'da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum'a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerçekten korkulan olur" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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