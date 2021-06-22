Bodrum'da sürpriz buluşma! Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Beşiktaş yönetimi ile yeni sezon için anlaşmaya varamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yakın dostu Acun Ilıcalı'ya yeni sezonda Beşiktaş ile devam etmeyeceğini söyledi. Ilıcalı ile Yalçın'ın geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Yalçın, Fenerbahçe'ye mi imza atacak? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

"YAŞANANLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BODRUM'DA BULUŞTULAR

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan süreci paylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı.

Sıkı dost olan Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da bir yatta çekilmiş karesine Snob Magazin ulaştı. Yalçın'ın neşeli halleri dikkat çekti.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Sergen Yalçın'ı arayarak "İmza atma, biraz bekle" dediği öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN, FENERBAHÇE'YE Mİ İMZA ATACAK?

Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın bu karesi sonrası, "Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi imza atacak?" sorusu gündeme geldi.

Geçtiğimiz ay Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

2020-21 sezonunda 40 maç sonunda 84 puan ve averajla şampiyon olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı aynı zamanda 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş 12 yıl sonra sezonu çifte kupa ile kapattı.

Kaynak: Snob Magazin