Bodrum'da aşk başkadır
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA'da forma giyen basketbolcu Cedi Osman, Göcek'teydi. Şahin, bikinili görüntü vermemek için önlem aldı ama başarılı olamadı. İşte detaylar...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ebru Şahin ile Cedi Osman, Maldivler, Afrika ve Çeşme tatilinden sonra rotasını Göcek'e çevirdi.
Çift, Göcek'te kiraladıkları lüks teknede objektiflere takıldı. İkili, suya girecekleri sırada yan taraflarında olan tekneden kahvaltıya çağırılınca, arkadaşlarının yanına geçti.
Dostlarıyla sohbet eden oyuncu ve basketbolcu, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.
Oyuncu, denizde sevgilisinin sırtına çıkıp, eğlenceli anlar yaşadı.
Basketbolcu, gazetecileri fark edince sevgilisinin bikinili görüntü vermemesi için pareoyla önlem almaya çalıştı.
Kaynak: Snob Magazin