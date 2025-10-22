Bodo Glimt kendi liginde kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasında 331. maçına çıkarken Norveç temsilcisi ise kendi liginde üst sıralarda yer alıyor. Peki, Bodo/Glimt şu anda ligde kaçıncı sırada bulunuyor?

BODO/GLIMT İLE İLK BULUŞMA

Galatasaray, 1956 yılından bu yana yer aldığı Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç ekiplerinden Rosenborg, Tromsö ve Molde ile mücadele etmişti. Şimdi ise Galatasaray, Bodo/Glimt maçıyla birlikte Avrupa arenasında dördüncü Norveç temsilcisine rakip olacak.

İLK RAKİP ROSENBORG

Galatasaray'ın Norveç takımlarıyla tanışması 1998 yılına, Rosenborg karşılaşmasına dayanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. Tur B Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Rosenborg'a 3-0 mağlup oldu. Ancak rövanşta aynı skorla galip gelerek rakibine cevap verdi. Her iki takım da grubu sekizer puanla tamamlarken, averajla üstünlük kuran Galatasaray bir üst tura çıkmayı başardı.

TROMSÖ KARŞISINDA ACI TECRÜBE

Norveç temsilcileriyle ikinci eşleşmesini 2005-2006 sezonunda yaşayan Galatasaray, UEFA Kupası 1. Eleme Turu'nda Tromsö ile karşılaştı. Eric Gerets yönetimindeki sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa defterini erken kapattı. Bu sonuç, Galatasaray tarihinin en beklenmedik elenişlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

BODO/GLIMT'İN LİGDEKİ DURUMU

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, şu anda ülkesinde oynanan ligde bir maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlı ekip, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla Norveç futbolunun en güçlü takımlarından biri haline geldi.