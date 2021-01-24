Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

24.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:52
Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.

Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 00:55:42. #1.15#
title