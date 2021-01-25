Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi...
25.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:20
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı"
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: " (Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan