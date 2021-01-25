Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi...
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Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi...

25.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:20
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan:

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı"

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: " (Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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