Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur."
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Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur."

28.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:13
Boden Denizcilik:

Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur.

Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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