Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur."
28.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:13
Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur.
Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı