Bocuk Gecesi ile tanınan köyün Rum evleri koruma altına alınacak

26.10.2019 12:42

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki Rum evleri koruma altına alınacak.

Bolluk ve bereket amacıyla kışın en soğuk gecesi tertiplenen ve korkutma odaklı Balkan geleneği olan Bocuk geleneğinin sürdürüldüğü yer olarak bilinen Çamlıca köyündeki Rum evlerinin olduğu bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalara başlandı.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ile kurul üyeleri, köyde 50'ye yakın eski evi fotoğrafladı ve belgeledi.

Köy

, alan ölçeğinde korunması için çalışmalar kapsamında önce sit alanı ilan edilecek ardından koruma amaçlı imar planı çıkarılacak.

Kentsel sit alanı ilanı sonrası köydeki taşınmazlarla ilgili düzenleme bu plana göre gerçekleşecek.

Tarihteki adı Grubana olan Keşan'a 13 kilometre uzaklıktaki Çamlıca köyü Trak medeniyetinin yanı sıra pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

-Köy sakinleri heyecanlı

Rum evlerinin koruma altına alınacak olması, 780 nüfuslu köyde heyecanla karşılandı.

Çamlıca Muhtarı Arif Büyükyatıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübadele sonrası dedelerinin yerleştiği köydeki bazı yapıların, özelliklerini günümüze dek koruduğunu belirtti.

Bocuk geleneği ile tanınan köylerinin, koruma kararıyla daha da tanınacağını belirten Büyükyatıkçı, "Bocuk gecesine olan ilgi artarak devam ediyor. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerimiz oluyor. Geçen yıl yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladık. Atalarımızdan kalma bu geleneği sürdürüyoruz. İnşallah daha da ileriye götüreceğiz. Rum evlerinin aslına uygun olarak korunma altına alınması da köyümüze artı değer kazandıracaktır. Köyümüz inşallah ileride turizm köyü olacaktır" dedi.

Kafe işletmecisi Süreyya Aydın da tarihi değere sahip olan köylerinin, turizm açısından gelişmesinin memnun edici olduğunu belirtti.

Son dönemde köylerdeki göçten herkesin muzdarip olduğunu ifade eden Aydın " Bu gelişmelerin olması köyümüz açısından çok iyi. Gençlerimizi belki tekrar geri getirebilme şansına sahip olacağız ya da en azından buradakilerin gitmesine engel olacağız. Köyümüzde çok sayıda taş bina var. Bunların heba olmaması lazım. Güzel bir karar. Sonuna kadar arkasındayız, destekçisiyiz" diye konuştu.

Kaynak: AA