Bocuk Gecesi" 26 Ocak'ta Düzenlenecek

Edirne'nin Keşan ilçesindeki 950 nüfuslu Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen ve bu yıl kar yağışı nedeniyle ertelenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, 26 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.

Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-4 Ocak'ta bölgenin yoğun kar yağışı aldığını söyledi.

Geçen yıl 5 Ocak olarak belirledikleri "Bocuk Gecesi" etkinliğini, hava muhalefeti nedeniyle ertelediklerini anlatan Demirel, "Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliğimize her yıl yerli, yabancı çok sayıda turist katılıyor. Bu yıl da katılacaktı ancak kar yağışı nedeniyle tur otobüsleri ve misafirlerimizin karda zorlanmasını istemediğimiz için etkinliği ertelemiştik. Bocuk Komisyonumuz toplandı ve yaptığımız toplantıda görüşmeler sonucunda etkinliğin, 26 Ocak Cumartesi olarak düzenlenmesini kararlaştırdık." dedi.

Bocuk Gecesi'nin kışın en soğuk gecesi olarak, çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirten Demirel, şunları kaydetti:

"950 nüfuslu Çamlıca köyümüzdeki etkinliğe, geçtiğimiz yıl 20 binin üzerinde turist katılmıştı, bu yıl da bu sayının üzerine çıkarak yerli yabancı 30 bin turist bekliyoruz. Marmara Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Avusturya, Kanada, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan da turistler katılacak. Tur şirketleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her yıl ayrı kıyafet teması işliyoruz. Bu yılki temamız, Vikingler'den hazırladığımız kıyafet konseptini sunacağız. Epik oyun gösterileri katılımcıların ilgisini çekiyor, bu kapsamda somut olmayan kültürel miras değerlerini de sahneye taşıyoruz. Ayrıca misafirlerimize Bocuk Gecesi'nin olmazsa olmazı kabak tatlımızı ikram edeceğiz. Gençlerimiz geleneği yaşatmak amacıyla çarşaflarını giyerek komşularını bocuk geliyor şeklinde korkutacak. Bu yıl da etkinliğimizin güzel ve yoğun katılımlı şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz."

"Bocuk Gecesi"

Kışın en soğuk gecesi olarak kutlanan "Bocuk Gecesi"nde, her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Kaynak: AA