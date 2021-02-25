Böcekli'de içme suyu şebeke çalışmaları devam ediyor
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Böcekli'de içme suyu şebeke çalışmaları devam ediyor

25.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:53
Böcekli'de içme suyu şebeke çalışmaları devam ediyor

Böcekli Belediyesi'nce beldeye yeni içme suyu hattı kazandırmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Böcekli Belediyesi'nce beldeye yeni içme suyu hattı kazandırmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yenifarsak köyünden beldeye içme suyu getirecek su şebekesinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Böcekli halkına yeni içme suyu hattı kazandıracakları için mutlu olduklarını belirterek, 38 kilometrelik hattın 20 kilometresini tamamladıklarını ve projenin kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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