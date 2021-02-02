Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Kovid-19'a yakalandı
02.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:30
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesinin Belediye Başkanı Doğan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesinin Belediye Başkanı Doğan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Öztürk'le son günlerde teması olanların kendilerini izole etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner