Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Kovid-19'a yakalandı
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Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Kovid-19'a yakalandı

02.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:30
Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Kovid-19'a yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesinin Belediye Başkanı Doğan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesinin Belediye Başkanı Doğan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Öztürk'le son günlerde teması olanların kendilerini izole etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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