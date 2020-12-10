Böcek'ten projelerin hızla tamamlanması talimatı
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Böcek'ten projelerin hızla tamamlanması talimatı

10.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:43
Böcek'ten projelerin hızla tamamlanması talimatı

İyileşerek görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, danışmanları ile toplantı yaptı.

İyileşerek görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, danışmanları ile toplantı yaptı. Toplantıda yapımı süren ve yapımına başlanacak projeler masaya yatırıldı. Projelerin hızla devam etmesi ve tamamlanması talimatını veren Başkan Böcek, "Antalya'ya ve Antalyalılara azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 8 Aralık Salı günü makamına oturan Başkan Muhittin Böcek, mesaisini sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden Başkan Böcek, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanları Nurettin Mert Batu, Osman Ayık, Mehmet Balık ve Alper Gökçay ile bir araya geldi. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden ve yeni projeleri değerlendirildi.

Projeler masaya yatırıldı

"Hizmet yolumuza aynı hızla devam ediyoruz" diyen Başkan Muhittin Böcek, Antalyalılara söz verdiği projelerin bir an önce tamamlanması için talimat verdi. Devam eden projelerin son durumunun ele alındığı toplantıda, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek ve yapımına başlanacak proje ve çalışmalar da değerlendirildi. Başkan Böcek Antalya ve Antalyalılara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Hedeflediğimiz planlı, kurallı, kimlikli Antalya'yı inşa etmek için, halkımızın desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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