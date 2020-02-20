Böcek'te Şahin'e taziye ziyareti
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Böcek'te Şahin'e taziye ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin'e taziye ziyaretinde bulundu.

20.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:56
Böcek'te Şahin'e taziye ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı , Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu 'e taziye ziyaretinde bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alanya'ya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı turizmciler ve STK temsilcileri ile toplantıda buluştu. Toplantıların ardından Böcek, Eniştesi Hüseyin Nural'ı kaybetmesinin ardından taziye ziyaretlerini Sugözü Mahallesi'ndeki evlerinde kabul eden Başkan Şahin'i ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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