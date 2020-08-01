'Böcek sokmaları tatili kabusa dönüştürmesin'
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'Böcek sokmaları tatili kabusa dönüştürmesin'

İZMİR'de yaşayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, tatilde park ve bahçelerde vakit geçiren çocukların çeşitli böcekler tarafından sokulmalarının yaratabileceği sorunlardan bahsetti.

'Böcek sokmaları tatili kabusa dönüştürmesin'
01.08.2020 08:28 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:31

İZMİR'de yaşayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, tatilde park ve bahçelerde vakit geçiren çocukların çeşitli böcekler tarafından sokulmalarının yaratabileceği sorunlardan bahsetti. Uzman Dr. Astarcıoğlu, "Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.

Kurban Bayramı tatilinde, yaz ayları ile güzel havanın da etkisiyle, park ve bahçelerde vakit geçirmeye başlayan çocuklar sivrisinek, böcek, arı, kene ve bunlar gibi pek çok böcek türünün ısırmasına maruz kalıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, alerjisi olan çocuklar için böcek sokmalarının tatili adeta kabusa çevirebileceğini ifade etti. Astarcıoğlu, "Havaların ısınmasıyla beraber sivrisinek sokmaları aileleri çok rahatsız ediyor. Hele bir de çocukta alerji varsa o zaman kabusa dönebiliyor. Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.

Sivrisinek alerjisi olan kişilerde bazı değişikliklerin görülebileceğini ifade eden Astarcıoğlu, "Eğer sivrisinek alerjisi varsa kızarıklık giderek yayılabilir. Dudaklar şişmeye başlar. Boğazda daralma ve nefes darlığı başlar. Kaşımak ve kanatmak sonrası iltihaplara yol açabilir. O zaman antibiyotikli merhemler de gerekir. Kaşıntının azalması için buz uygulaması yapılabilir. Kolonya sürebilirler. Lavanta sivrisinekleri uzaklaştıran bir kokuya sahiptir. Lavantalı kolonya sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayacaktır. Bebeğiniz 6 aylıktan büyükse, cildine okaliptüs, lavanta yağı sürebilirsiniz. Bu yağları seyretmeden uygulamak tahrişe yol açabilir. İçerisine zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı katılabilir" ifadelerini kullandı.ARI SOKMALARINA DİKKATArı sokmalarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Astarcıoğlu, "Sivrisinekle beraber arı sokmaları da rahatsız edici bir durum. Eğer arı sokmasına bağlı görülebilecek alerjik reaksiyonlara aileden gelme bir genetik yatkınlık varsa, hastamıza oto enjektör dediğimiz bir ilaç veriyoruz. Bu enjektörü bacaklarına saplayarak, alerjik reaksiyonlarını durdurabiliyorlar. Akrep sokması, yılan sokması gibi durumlarda son derece ciddi durumlardır. Özellikle alerjisi olan çocukların park bahçe gibi otluk alanda çıplak ayakla gezmesine müsaade edilmemelidir" dedi.

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Kaynak: DHA

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