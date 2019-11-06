Böcek ilacına gerçekten ihtiyaç var mı?
İspanyol çiftçi Luis Bolaños, yıllardır böcek ilaçlarının kullanımını da içeren modern tarımı benimsemiş.
06.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:47
İspanyol çiftçi Luis Bolaños, yıllardır böcek ilaçlarının kullanımını da içeren modern tarımı benimsemiş. ve yıllardır geçimini zar zor sağlamış. Ancak böcek ilaçlarından vazgeçip portakal plantasyonunu yabani otların kaplamasına izin verince karşılaştığı manzara karşısında şaşırmış.
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Böcek ilacına gerçekten ihtiyaç var mı?