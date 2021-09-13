Boccede Dünya Şampiyonası heyecanı Fransa'da yaşanacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boccede Dünya Şampiyonası heyecanı Fransa'da yaşanacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Boccede Dünya Şampiyonası heyecanı Fransa'da yaşanacak

Dünya Gençler, Ümitler ve Büyükler Bocce (Volo) Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

Dünya Gençler, Ümitler ve Büyükler Bocce (Volo) Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Martigues'te gerçekleştirilecek şampiyona, 18 Eylül'de sona erecek.

Organizasyon, 2020'de salgın nedeniyle uluslararası faaliyetler yapılamadığı için bocce branşında son iki yılda düzenlenen ilk uluslararası şampiyona olacak.

Kafile başkanlığını Suphi Eren Öztürk'ün yapacağı şampiyonada, antrenör Yılmaz Güzelocak'ın yönetiminde 8 milli sporcu mücadele edecek.

Sporcular Musab Burkankulu, Enes Özek, Yusuf Ekinci, Buket Öztürk, Sedat Süne, Abdullah Kaplan, İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Fuat Oktay
Magazin Kaan Yıldırım Göksel Bensu Soral
Spor Fatih Terim Okan Buruk Diego Ozan Tufan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boccede Dünya Şampiyonası heyecanı Fransa'da yaşanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:45:57. #1.12#