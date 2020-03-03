Bocce oyunlarına Aşkale damgası
Haberler » Güncel » Bocce oyunlarına Aşkale damgası - Haber

Bocce oyunlarına Aşkale damgası

Erzurum'da düzenlenen Okullar arası Bocce oyunlarına Aşkale damga vurdu.

03.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:39
Bocce oyunlarına Aşkale damgası

Erzurum'da düzenlenen Okullar arası Bocce oyunlarına damga vurdu.


Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği okullar arası Bocce oyunları Erzurum'da gerçekleşti. 25 okulun katıldığı oyunlarda Aşkale Koçak İlköğretim Okulu küçük kızlarda il birincisi, küçük erkekler il ikincisi oldu.


Koçak İlköğretim Okulu Erzurum'u temsilen 15 Nisan da Giresun da yapılacak olan Bocce grup maçlarında mücadele edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler