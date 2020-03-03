Bocce oyunlarına Aşkale damgası

03.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:39

Erzurum'da düzenlenen Okullar arası Bocce oyunlarına Aşkale damga vurdu.



Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği okullar arası Bocce oyunları Erzurum'da gerçekleşti. 25 okulun katıldığı oyunlarda Aşkale Koçak İlköğretim Okulu küçük kızlarda il birincisi, küçük erkekler il ikincisi oldu.



Koçak İlköğretim Okulu Erzurum'u temsilen 15 Nisan da Giresun da yapılacak olan Bocce grup maçlarında mücadele edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA