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Bocce'de kupalar sahibini buldu

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Bocce'de kupalar sahibini buldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce-Bowling-Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Bocce Turnuvası sona erdi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce-Bowling-Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Bocce Turnuvası sona erdi.

08-10 Kasım tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında yapılan müsabakalarda 56 takımdan 224 sporcu mücadele etti. Müsabakaların sonunda düzenlenen madalya ve ödül töreniyle dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Bocce'de kupalar sahibini buldu

Bocce'de kupalar sahibini buldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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