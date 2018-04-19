Bocce'da Kilis Türkiye Birincisi Oldu

Kilis Zeytçioğlu Spor Kulübü Bocce Şampiyonasında Türkiye birincisi oldu.

Antalya Kemer'de yapılan toplamda bin 300 sporcunun katıldığı Bocce Türkiye şampiyonasında; Yıldızlar kategorisinde toplamda 200 sporcu yarıştığı karşılaşmada, Zeytçioğlu Spor Kulübü sporcusu Muhammed Resul Keske eleme sistemiyle yapılan müsabakalarda rakiplerine hiç yenilmeyerek, Kilis'i Bocce branşında ilk Türkiye birinciliğini getirdi. Toplamda 30 takımın yarıştığı küçükler müsabakalarında 3'lü takımlarda ilk defa yapılan Türkiye şampiyonasında Zeytçioğlu Spor Kulübü sporcuları, Furkan Ünal, Hüseyin İsbir, Mustafa Kahraman Pehlivan hem Türkiye'nin küçükler kategorisinde hem de Kilis ilk şampiyonları oldukları bildirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı, Bocce İl Temsilcisi Mehmet Akdağ ve Zeytçioğlu İlköğretim Okulu Spor Kulübü yöneticileri Fatih Kirdok, Mustafa Büyükçam ve Okul Müdürü Gönül Çelen Antalya'da yapılan Türkiye Bocce Şampiyonasında hem ferdi olarak hem de takımlarda toplamda 2 ayrı Türkiye birinciliği getiren öğrenciler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz'ü ziyaret etti. - KİLİS