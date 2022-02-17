BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

MANİSA (DHA) - BURDUR Okul Sporları Bocce Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakasında dereceye giren takımlar 23-24 Mart'ta Manisa'da yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.

Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya kızlarda 9 erkeklerde ise 6 takım katıldı. Turnuva kızlarda Karamanlı Aandolu Lisesi birinci, USO Anadolu Lisesi ikinci, Burdur Lisesi üçüncü ve Bucak İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Bucak Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Burdur Lisesi üçüncü ve Bucak İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Turnuvada ilk sırayı alan takımlar 23-24 Mart'ta Manisa'da yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecekler.