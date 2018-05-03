Bocce: Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Bocce Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 12 ilden 100 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Müsabakaları izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı diledi.