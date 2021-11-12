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Bocce Aday Hakem Kursu sona erdi

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Bocce Aday Hakem Kursu sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği 'Bocce Aday Hakem Kursu' sona erdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği 'Bocce Aday Hakem Kursu' sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi Mutlu Berik tarafından verilen ve 2 gün süren eğitimlere 50 bocce aday hakemi katıldı. Bocce aday hakem kursunun ilk gününde kursiyerlere Bocce oyun kuralları, Bocce sporu ve temel hakemlik eğitimleri verilirken, kursun ikinci gününde uygulamalı teorik ve sinevizyonla verilen eğitimlerle tamamlandı. - KAYSERİ

Bocce Aday Hakem Kursu sona erdi

Bocce Aday Hakem Kursu sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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