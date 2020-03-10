Böbrekleri korumanın 10 kritik kuralı Dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın haline gelen kronik böbrek hastalığı, sağlığı çok ciddi tehdit ediyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, günümüzde sağlıksız yaşam alışkanlıklarının da tehlikeyi artırdığını vurguluyor.

12 Mart Dünya Böbrek Günü





Böbrek hastalarının sayısı son dönemde hızla artıyor!





Dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın haline gelen kronik böbrek hastalığı, sağlığı çok ciddi tehdit ediyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, günümüzde sağlıksız yaşam alışkanlıklarının da tehlikeyi artırdığını vurguluyor. Böbrek hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü 'Dünya Böbrek Günü' olarak kutlanırken, Prof. Dr. Ülkem Çakır, bu kapsamda yaptığı açıklamada böbrekleri korumanın 10 kritik kuralını sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.





Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Üstelik gün geçtikçe artış gösteren bu ciddi hastalık, ülkemizde de yaklaşık her 7 erişkinden birinde görülür hale geldi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrek hastalığının özellikle diyabet hastaları ve yüksek tansiyonu olanlarda çok daha hızlı geliştiğini belirtirken; günümüzde sağlıksız yaşam alışkanlıklarından az su tüketimine, aşırı kilodan sık ağrı kesici ilaç ve sigara kullanımına, kalp ve damar hastalıklarından kan yağlarında yüksekliğe dek bir çok etkenin de önemli riskler arasında yer aldığını söylüyor. Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi'nin verilerine göre, Türkiye'de diyalize yeni başlayan hastaların yaklaşık yüzde 38'inde böbrek yetmezliğinin nedeninin diyabet hastalığı, yüzde 27'sinde ise nedenin tansiyon yüksekliği olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ülkem Çakır, "Özellikle kronik böbrek hastalığı açısından yüksek risk altındaki kişilerin yani diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalığı veya ailesinde böbrek hastalığı öyküsü bulunanlar ve yaşlıların bu tarama testlerini yılda en az bir kere olmak üzere düzenli olarak yaptırması büyük önem taşıyor" diyor.



