Böbrek yetmezliği farklı belirtilerle ortaya çıkabilir

Kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tutal, "Böbrek yetmezliği belirtileri çok farklı şekillerde olabilir.

Kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tutal, "Böbrek yetmezliği belirtileri çok farklı şekillerde olabilir. Hastalığın başlarında böbrek, fonksiyon kaybını telafi edebildiğinden belirti ve bulgular ortaya çıkmayabilir. Hastalığın ilerleyip böbrekteki hasarın artmasıyla belirtiler görülebilir" dedi.

Böbrek yetmezliğinin ileri aşamaya geldiğinde vücutta sıvı birikimine neden olduğunu belirten Medicana Avcılar Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tutal, "Böbreklerimiz vücuttaki zararlı maddeleri ve sıvı fazlasını kandan süzer, vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kronik böbrek yetmezliğinde böbreğin bu fonksiyonu yavaş yavaş azalır. Böbrek yetmezliği ileri aşamaya geldiğinde zararlı maddeler, atıklar ve fazla sıvı vücutta birikmeye başlar. Tablonun ağırlaşması yaşam kaybı ile sonuçlanabilir" diye konuştu.

"BÖBREKTEKİ HASARIN ARTMASIYLA BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR"

Her hastada tüm belirtilerin görülmesinin şart olmadığını ifade eden Tutal "Belirtiler, bulantı, kusma, iştah kaybı, yorgunluk, güçsüzlük, uyku düzeninde bozulma, idrar miktarında değişim, kas seyirmesi, kramplar, geçmeyen kaşıntı, ayakta ve ayak bileğinde şişlik, hipertansiyon, fazla sıvının akciğer etrafında birikmesine bağlı nefes darlığı şeklinde sayılabilir. Hastalığın başlarında böbrek, fonksiyon kaybını telafi edebildiğinden belirti ve bulgular ortaya çıkmayabilir. Hastalığın ilerleyip böbrekteki hasarın artmasıyla belirtiler görülebilir" dedi.

Kronik böbrek yetmezliğinin altta yatan başka bir hastalığın böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açması ve zaman içinde böbrekte kalıcı hasar meydana getirmesiyle ortaya çıktığını söyleyen Tutal, "Tip 1 veya tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, glomerulonefrit (böbrekte süzme işlemini gerçekleştiren yapının iltihabı), polikistik böbrek, üriner yollarda tıkanıklık yapan durumlar (taş, prostat büyümesi gibi), vezikoüretral reflü (idrarın böbreğe geri kaçması), tekrarlayan böbrek enfeksiyonları böbrek yetmezliğine sebep olabilecek durumlardır" ifadelerini kullandı.

"SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Kronik böbrek yetmezliğinin, erken dönemde teşhis edilmediğinde ya da tedavisi düzgün yapılmadığında vücutta bazı değişimlere sebep olabileceğini belirten Tutal şu ifadeleri kullandı:

"Sıvının böbrekler tarafından yeterince uzaklaştırılamamasına bağlı olarak ayaklarda ve bacaklarda şişme görülebilir. Ayrıca yüksek tansiyon, akciğerler etrafında sıvı toplanmasına da neden olabilir. Kandaki potasyumun ani yükselişine bağlı olarak kalp fonksiyonları bozulabilir. Kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet verebilir. Kemiklerin zayıflamasına ve kırılganlığının artmasına da yol açabilir. Sinir sistemini etkileyerek konsantrasyonda güçlük, kişilik değişiklikleri, nöbet gibi durumlara yol açabilir. Bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyona yatkınlık yapabilir. Böbreklerde geri dönüşümsüz hasara yol açarak hastanın diyalize girmesi ya da böbrek nakli olması ihtiyacını doğurabilir. Görüldüğü üzere kronik böbrek yetmezliğinin pek çok farklı sonuçları olabilir. Bu sonuçlar çok ciddi, hayatı tehdit edebilecek sorunlara yol açabilir. Böbreklerinizle ilgili bir probleminiz olabileceğini düşündürecek belirtileriniz varsa bir uzmana başvurmanız gerekir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı