'Böbrek taşına iyi geldiği öne sürülen su, mikrop saçıyor'
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'Böbrek taşına iyi geldiği öne sürülen su, mikrop saçıyor'

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Gümüşali köyünde kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun, şifa değil mikrop saçtını söyledi.

29.08.2020 07:19 | Son Güncelleme: 29.08.2020 07:25

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Gümüşali köyünde kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun, şifa değil mikrop saçtını söyledi.

Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde bir kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği ileri sürülen suyla ilgili geçen Haziran ayında inceleme yaptı. Dölek, incelemek üzere sudan numuneler aldı. Çevrede bulunan vatandaşları da ikaz eden Dölek, analiz sonuçlanana kadar suyun içilmemesini istedi.

Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek'in numuneler aldığı suyun analiz raporları çıktı. Uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının ellerine ulaştığını ifade eden Dölek, suda yoğun miktarda bakteri bulunduğunun belirlendiğini söyledi. Suyun içilebilir olmadığını vurgulayan Dölek, Sudan numune aldığım zaman analiz sonuçları çıkılmadan içilmesin diye söylemiştim. Bu suyun insan sağlığı için zararlı olabileceğini ifade etmiştik. Sonuçlar da söylediğimizi teyit eder vaziyette. Suda yüzde 300 oranında nitrat olduğu belirlendi. Nitratın kaynağını bilmiyoruz ama gübreden, insan atıklarından olabilir. Suda çok yoğun miktarda bakteri var. Kireç oranı da hayli yüksek. Bu su içilebilir bir su değil dedi.

Suda eriyen taşlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Dölek, Suyun içine attıkları taş kil. Kil, suyu bünyelerini aldıkları zaman şişer ve dağılırlar. Su içtiğiniz zaman bu mideye kadar aynı özellikte kalır mı, kalmaz. Bu tür içeriği bilinmeyen suların analizleri yapılmadan tüketilmemesi insanların sağlıkları için önemlidir. Sağlık Müdürlüğü ya da Valilik bu suyun tüketilmemesi konusunda uyarı yapmalı. Buraya uyarıcı tabelalar asılmalı diye konuştu.

'Böbrek taşına iyi geldiği öne sürülen su, mikrop saçıyor'

Kaynak: DHA

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