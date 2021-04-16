Böbrek taşı olanlara ramazanda sıvı alımı uyarısı
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Böbrek taşı olanlara ramazanda sıvı alımı uyarısı

Böbrek taşı olanlara ramazanda sıvı alımı uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SİVAS'ta, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Coşar, böbrek rahatsızlığı olanların, doktor kontrolünde oruç tutmaları ve iftar ile sahur arasında bol miktarda sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi.

SİVAS'ta, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Coşar, böbrek rahatsızlığı olanların, doktor kontrolünde oruç tutmaları ve iftar ile sahur arasında bol miktarda sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi. 

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Coşar, ramazanda böbrek rahatsızlığını önlemek için vücudun ihtiyacı olan su miktarının doğru karşılanması gerektiğini söyledi. İftar ve sahur arasında ara ara su içilmesi gerektiğini belirten Coşar, "Yeteri kadar sıvı alınmaması, böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda ciddi ağrılara, idrarda kanama, böbrek fonksiyon bozukluğa sebep olabilir. Ayrıca böbrekte taş riskini artırıyor. Suyun yanı sıra sıvı tüketimi de önemli" dedi.

İftar ve sahurda karbonhidratlı gıdalarla beslenmenin taşın öncül maddesi olan kalsiyumun idrardan atılımını artırarak, böbrek taşı oluşma riskini artıracağını kaydeden Opr. Dr. Coşar, "Hayvansal proteini ramazanda fazla tüketilmesi, kandaki kalsiyum ve ürik asit, idrarda ürik asit ve okzalat miktarını artırdığı biliniyor. İdrardaki koruyucu sitrat oranını azaltması böbrek rahatsızlıklarını tetikler. Bu sebeple de hayvansal protein yerine tarımsal protein tüketilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Opr. Dr. Coşar, lifli gıdaların artırılmasının taş oluşumunu engelleyebileceğini belirterek, "Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırabilir, böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltabilir. Ramazanda iftar ve sahur arasında özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulması konusunda uyarıyoruz. Ayrıca bütün vitaminlerin alınmasının önemli olduğunu söylüyoruz. Lifli gıda tüketiminin artırılması taş oluşumunu engelleyebilir. Limonata, sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi faydalı önemli bir içecektir. Bununla birlikte çay ve kahvenin idrar söktürücü özelliği nedeniyle iftar ve sahurda fazla çay kahve tüketiminin gün içinde fazla susamaya sebep olur" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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