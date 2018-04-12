Böbrek Nakliyle Hayata Tutundu

Çanakkale'de 40 yaşındaki böbrek hastası, beyin bölümü gerçekleşen bir kişiden alınan organla yaşama tutundu.

Alınan bilgiye göre, doğum sonrası oluşan hipertansiyon nedeniyle böbrekleri zarar gören ve böbrek yetmezliği teşhisi konularak diyalize girmeye başlayan Kumkale köyünde yaşayan Barış Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu.

Çan ilçesinde, 30 Mart'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Z.S'nin organlarının bağışlanması üzerine uzman ekiplerin katılımıyla alınan organ 3 saat süren bir operasyonla Çalışkan'a nakledildi.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın başarılı bir nakil sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Alan, Barış Çalışkan'ın organ nakil merkezlerine kayıt yaptırmasından kısa süre sonra nakil işleminin yapıldığını vurgulayarak, "Bakanlığın verdiği listede Barış Hanım birinci sıradaydı. Hastamızın doku ve uyum testlerinin ardından böbrek nakli gerçekleştirildi. 3 saat süren ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir problem yaşanmadı." diye konuştu.

"Sağlığıma kavuştum. Çok rahatım"

Organ bağışı gerçekleştiren aileye teşekkür eden Barış Çalışkan ise geçirdiği böbrek yetmezliği hastalığından dolayı umudunun kalmadığını, en son geçen hafta hastaneye geldiğini ve "bir daha asla gelmeyeceğim" dediğini hatırlattı.

Çalışkan, "Bir gün sonra organ nakil biriminden gelen telefonla hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. Bu günüme şükürler olsun. Sağlığıma kavuştum. Çok rahatım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." ifadelerini kullandı.