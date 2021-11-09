Böbrek nakli olduktan sonra organ bağışı seminerleri vermeye başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 4 yıl önce böbrek nakli olan 63 yaşındaki Ali Arda, okul ve çeşitli kurumlarda düzenlenen seminerlere katılarak organ bağışının önemine dikkati çekiyor.

Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörü Arda, 2002 yılında başvurduğu hastanede böbreğinden rahatsız olduğunu öğrendi.

O günden sonra sağlığına dikkat etse de 2017 yılında börek nakli olmasına karar verilen Arda, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu.

Arda, böbrek naklinin ardından okul ve çeşitli kurumlarda düzenlenen seminerlere katılarak organ bağışının önemini ve yaşadığı tecrübeyi anlatmaya başladı.

Arda, AA muhabirine, her bağışlanan organın nakil bekleyen insanlara yeni bir hayat olduğunu söyledi.

Kendisinin de eşinin böbreği ile hayata tutunduğunu anlatan Arda, şöyle konuştu:

" Türkiye'de yaklaşık 26 bin kişi organ bekliyor. Bunun 21 bini böbrek bekleyen hasta. Organ bağışı dinen de yasak bir şey değil. Ben şimdi Tekirdağ'ın yanı sıra farklı illerde de organ bağışı ve sağlıklı beslenme konularında eğitimler veriyorum. Okullarda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Türk Böbrek Vakfı olarak şimdi de anaokullarına inmeye karar verdik. Anaokulu öğretmenlerini eğiteceğiz onlar da öğrencileri eğiterek küçük yaşta çocukların beslenme alışkanlıklarını değiştirerek sağlıklı kalmalarına gayret edecek."

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