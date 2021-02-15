Böbrek nakli bekleyen annenin 21 yıllık çocuk özlemi mutlu sona ulaştı

Ordu'da böbrek nakli bekleyen 41 yaşındaki Zeynep Almaoğlu'nun 21 yıllık bebek hasreti sona erdi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Zeynep Almaoğlu'na, 2000 yılında kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 2006 yılında böbrek nakli yapılarak sağlığına kavuşan ev hanımı Almaoğlu, 2018 yılında hastalığının yeniden nüksetmesi sonucu diyalize girmeye başladı.

Emrah Almaoğlu ile evli olan Zeynep Almaoğlu, yaklaşık 21 yıldır sağlık sorunları nedeniyle hamile kalamadı. Evlat özlemi çeken Almaoğlu, geçen sene normal yollarla hamile kaldı.

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur'un takip ettiği Zeynep Almaoğlu, birkaç gün önce 2 kilo 500 gram ağırlığında kız çocuğunu dünyaya getirdi.

Almaoğlu çifti, bebeklerine "Hatice Zümra" adını verdi.

Hastanenin diyaliz merkezinde AA muhabirine açıklama yapan Zeynep Almaoğlu, bebek özleminin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan doktoru Hakan Timur'a teşekkür etti.

Uzun süre sağlık sorunlarından dolayı hamile kalamadığını ve 21 yıldır bebek özlemi çektiklerini ifade eden Almaoğlu, "21 yıl sonra mucize dediğimiz bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok mutluyuz. Bu anlatılmaz bir duygu. Allah çocuğu olmayan çiftlere de bu mutluluğu yaşatsın." dedi.

Almaoğlu, kendisi gibi olan anne adaylarına çağrıda bulunarak, "Asla pes etmesinler ve umutlarını yitirmesinler. Biz eşimle birlikte bebek hasretini çok uzun yıllar çektik. Ama sonunda mutlu sona ulaştık. Doktor gözetiminde geçirdiğim hamilelik sürecinin ardından yavrumuzu sağ salim kucağımıza aldık." diye konuştu.

Hamileliğinin riskli bir süreç olduğunu kaydeden Almaoğlu, her şeyi göze aldıklarını, riski bilerek bebeği doğurmaya karar verdiğini ve mutlu sona ulaştıklarını anlattı.

Emrah Almaoğlu ise çocuğu olduğuna halen inanamadığını belirterek, "Asla pes etmedik. Çok şükür yavrumuzu kucağımıza aldık. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendisini yakından takip etmeyi sürdürüyoruz"

Doç. Dr. Hakan Timur da böbrek yetmezliğine bağlı olarak haftanın belirli günleri diyalize giren hastası ve eşinin mutluluğuna şahit olmanın bir hekim olarak kendisini ve ekibini çok mutlu ettiğini söyledi.

Zeynep Almaoğlu durumundaki hastaların hamile kalmasının belirli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Timur, hipertansiyonu olan hastasını çok yakın takibe aldıklarını aktardı.

Timur, annenin diyaliz sürecinin devam ettiğini ve ikinci kez böbrek nakli beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gibi hastaların doğum sonrası diyaliz ihtiyacı daha fazla da artabilir. Kendisini yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Bebeğin sağlık durumunu da yakından takip ediyoruz. Böyle doğan bebeklerde gelişim bozukluğu olabilir. Ama çok şükür Hatice Zümra'da böyle bir sorun şimdilik görünmüyor. Sağlığı da gayet yerinde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay