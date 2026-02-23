Haberler

Böbrek hastası çocuk Mardin'de kapalı yöntemle ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak'ta yaşayan böbrek hastası 12 yaşındaki Mehmet Nurullah Aslan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa uygulanan laparoskopik (kapalı) ameliyatla tedavi edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Aslan'ın uzun süredir devam eden sağ yan ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu.

Aslan, doktorların yönlendirmesiyle ailesi tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan tetkiklerde Aslan'ın böbreğinin çıkış kanalında darlık olduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berkay Eren tarafından Aslan için ameliyat kararı alındı.

Aslan, hastanede ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik böbrek ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren, yaptıkları tetkiklerde idrarın böbrekten çıkışında gecikme olduğunu ve böbreğin önünden geçen bir damarın da idrar kanalına baskı yaptığını belirlediklerini söyledi.

Aslan'a kapalı yöntemle yaptıkları ameliyata değinen Eren, şunları kaydetti:

"Daralmış bölgenin onarımını başarıyla gerçekleştirerek idrar kanalını yeniden sağlıklı hale getirdik. Bu ameliyatın laparoskopik yöntemle Mardin'de ilk kez gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca önemlidir. Laparoskopik cerrahinin açık ameliyatlara göre daha küçük kesilerle yapılması, ameliyat sırasında daha az kanama olması, ameliyat sonrası ağrının daha az hissedilmesi ve hastanın günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilmesi gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Artık çevre illerde yaşayan hastalarımızın daha uzak merkezlere gitmeden ilimizde modern cerrahi yöntemlerle tedavi olabilmesi mümkündür."

Sağlığına kavuşan Aslan da ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

