Böbrek hastası çifte, 15 gün arayla nakil

08.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:09

TRABZON'da her ikisi de kronik böbrek hastası olan Cemil (37) ve Dilara Büyükkara (33) çifti, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kadavradan 15 gün arayla yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Eşinin yanında refakatçi kaldığı sırada böbrek bulunduğu haberini aldığını belirten Dilara Büyükkara, "Eşimle artık doya doya su içeceğiz" dedi.

Trabzon'da oturan Dilara Büyükkara 18, Cemil Büyükkara ise 12 yıl önce kronik böbrek rahatsızlığına bağlı diyaliz tedavisi görmeye başladı. Haftada 3 gün her seansta 4 saat diyalize bağlı kalan çift, 2012 yılında tanışıp aşık oldu. Çift, Dilara Büyükkara'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen aynı yıl evlendi.

Kaynak: DHA