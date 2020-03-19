Böbrek hastaları, koronavirüsün ateş dışı belirtilerini önemsemeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Böbrek hastaları, koronavirüsün ateş dışı belirtilerini önemsemeli - Haberler
Güncel

Böbrek hastaları, koronavirüsün ateş dışı belirtilerini önemsemeli

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, koronavirüsün en önemli belirtisi olan ateşin, diyaliz hastalarında görülmeyebileceğini, bu nedenle ateş dışı solunum sıkıntısı, öksürük, bulantı gibi belirtilerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini bildirdi.

19.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:06
Böbrek hastaları, koronavirüsün ateş dışı belirtilerini önemsemeli

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, koronavirüsün en önemli belirtisi olan ateşin, diyaliz hastalarında görülmeyebileceğini, bu nedenle ateş dışı solunum sıkıntısı, öksürük, bulantı gibi belirtilerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Böbrek Vakfından yapılan açıklamada, Vakıf Başkanı Timur Erk ve Nefroloji Uzmanı Bilal Görçin'in böbrek hastalarına yönelik uyarılarına yer verildi.

Timur Erk, Türkiye'de yaklaşık 60 bin diyaliz hastası olduğunu, bunların tedavilerinin de haftanın 3 günü düzenli olarak hemodiyaliz merkezlerine ulaşmalarıyla yapıldığını belirterek, "Bu süreçte, ilgili bakanlıklar tarafından önemle altı çizilen önlemlere ek olarak diyaliz hastaları ve hasta yakınlarının göz önünde bulundurmaları gereken tüm detaylar, diyaliz merkezlerimizdeki hastalarımıza aktarılıyor ve tüm bu süreç titizlikle yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Görçin de, Sağlık Bakanlığının koyduğu 14 gün kuralına kesintisiz olarak uyulması gerektiğini işaret ederek, diyalize giren hastaların, kanlarında bulunan üre, kreatinin gibi zararlı maddeler nedeniyle tüm enfeksiyonlara karşı ateş tepkisi veremeyebileceğini bildirdi.

Koronavirüsün en önemli belirtisi olan ateşin, diyaliz hastalarında görülmeyebileceğini dile getiren Görçin, "Bu nedenle koronavirüsün ateş dışı belirtileri olan solunum sıkıntısı, öksürük, bulantı daha fazla önemsenmelidir. Diyaliz hastalarının çoğunun hiç idrarı yoktur. Bu nedenle aldıkları tüm sıvı vücutlarında kalır, öksürük ve nefes darlığına sebep olur." dedi.

Görçin, iki diyaliz arası fazla kilo alanların öksürük ve nefes darlığı şikayetinin mutlaka koronavirüse bağlanmaması gerektiğini belirtti.

Dezenfeksiyon kurallarına daha sıkı uyulmalı

Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, diyalize giren hastaların sağlıklı insanlara göre bağışıklık sistemleri biraz daha baskın olduğu için dezenfeksiyon kurallarına daha sıkı uymaları gerekliliğinin önemini vurguladı.

Ateş ve herhangi bir enfeksiyon belirtisi olan hastaları ayrı bir odada diyalize aldıklarını dile getiren Görçin, şöyle devam etti:

"Bunun yanında, uzun süredir ülkemizde olan yabancı hastalar dışında yurt dışından gelecek yeni hemodiyaliz hastaları kabul edilmemelidir. Hastaların mümkünse kendi araçları ile hemodiyalize ulaşmaları daha güvenli olacaktır. Servisle gelenler ise sadece servis içinde maske takabilirler. Servis araçlarına tekerlekli sandalyelere ve etraflarındaki her şeye dokunabildikleri için (halsizlik, renal kemik hastalığına bağlı yürüme bozukluğu, diyaliz sonrası dengesizlik…) el dezenfeksiyonuna veya eldiven kullanmaya özen göstermeleri gerekir."

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde her hasta için ayrı ve tek seferlik malzemeler kullanıldığını, hastalara eldiven ve maske desteği verildiğini ifade eden Görçin, diyaliz merkezlerine ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Her diyaliz sonunda makinelerin yanında hasta yatağının kolları, yemek masaları gibi dokunulan her şeyin dezenfekte edildiğini belirten Görçin, şu uyarılarda bulundu:

"Hemşireler hastaları diyalize takarken diyaliz sırasında tansiyonlarını ölçerken ve diyalizden hastaları çıkarırken hem normal ağız burun maskesi hem de bunun üzerine yüzü koruyan şeffaf yüz maskesi takmak zorundadırlar. Hasta yatakları arasında yaklaşık 2 metrelik aralık bulunmaktadır. Vizitlerde sorunsuz hastalar ile hekim ziyaretlerinde de bu mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. "

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Koronavirüs sonrası AVM'lerin kapatılması tavsiye edildi Haberler
Koronavirüs sonrası AVM'lerin kapatılması tavsiye edildi
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada Haberler
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Hadise Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Metin Oktay Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbol Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Böbrek hastaları, koronavirüsün ateş dışı belirtilerini önemsemeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:29:14. #1.14#
title