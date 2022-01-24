"Böbrek Dede" yarıyıl tatilinde animasyon videolarıyla çocuklarla buluşuyor - Haberler
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"Böbrek Dede" yarıyıl tatilinde animasyon videolarıyla çocuklarla buluşuyor

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından ilköğretim öğrencilerine özel olarak hayata geçirilen "Böbrek Dede" projesi, yarıyıl tatilinde yeni hazırlanan animasyon videolarla çocukları eğlendirerek bilgilendirecek.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından ilköğretim öğrencilerine özel olarak hayata geçirilen "Böbrek Dede" projesi, yarıyıl tatilinde yeni hazırlanan animasyon videolarla çocukları eğlendirerek bilgilendirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 37 yıldır "böbrek sağlığının korunması" adına çalışmalarını sürdüren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in karikatürize edilerek hazırlanan karakter çizimi "Böbrek Dede" çocuklara ulaşmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar binlerce ilköğretim öğrencisine ulaşan "Böbrek Dede", kitapçıklar ve sesli kitapları sonrası animasyon videolarıyla da öğrencilerle buluşuyor.

Böbrek sağlığı, sağlıklı beslenme detayları ve sağlık için hareketin önemini vurgulayan animasyon videolar, vakfın YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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