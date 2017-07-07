Böbrek Ağrısından Neştersiz Kurtuldu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Böbrek hastası Sait Budak, ağrısız ve acısız lazer ışını taş kırma yöntemiyle sağlığına kavuştu.



Uzun süredir böbrek ağrısı çeken 52 yaşındaki Sait Budak, birçok hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbreğinde 2 cm büyüklüğünde taş olduğu tespit edilen Budak'ın böbreğindeki taşa ses dalgaları ile müdahale edildi. Ancak yapılan operasyonun ardından Budak'ın ağrıları dinmek bir yana daha da arttı. Ağrıları dayanılmaz bir hal alan Budak, yaptığı araştırma sonucu Özel Gaziantep Anka Hastanesine başvurdu. "Flexible üreteroskopi lazer" yöntemi sayesinde sağlığına kavuşan Budak, "6 ay boyunca dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Özel Gaziantep Anka Hastanesi sayesinde çektiğim acılardan ameliyatsız ve kanamasız olarak kurtuldum" dedi.



Budak, kendisini sağlığına kavuşturan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, hastane yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederken, doktorunun kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya ise, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, "Sol böbreğinin içinde 2 cm büyüklüğünde taşı bulunan hasta, ses dalgaları ile tedavi olmaya çalışmış ancak bu tedavi başarılı olmamış. Biz, bükülebilir flexible üreteroskopi cihazı ile hastanın idrar yollarından girerek tamamen doğal kanallardan geçip, herhangi bir kesi ya da vücutta delik açmadan böbreğe ulaştık. Hastamızın böbreğindeki taşı lazer teknolojisiyle parçalayıp, eriterek yok olmasını sağladık. Hastamız bu operasyonda ardından tamamen sağlığına kavuşmuş olup, bir gün sonra işine dönebilecek şekilde hastanemizden taburcu olmuştur" dedi.



Oldukça yeni olan bu yöntemin Özel Gaziantep Anka Hastanesinde başarılı bir şekilde uygulandığını dile getiren Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, hastaların bu yöntemle hiçbir ağrı çekmeden böbrek taşından kurtulduğunu ve günlük hayatına kısa sürede döndüğünü ifade etti. Her insanda taş oluşma riski bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Yalçınkaya, böbrek taşından korunmak için su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yalçınkaya, "İdrarda çözülemeyen ve atılamayan kimyasal maddelerin zamanla kristalleşmesi ve birikmesi ile böbrekler ya da idrar yollarının herhangi bir yerinde taş oluşabilir. Taş oluşumunu engelleyebilmenin en etkili yolu bol sıvı tüketmektir. Normal yetişkin bir insanın günlük 1.5 litrenin üzerinde idrar çıkışını sağlayabilecek kadar, yani 2.5-3 litre suyu 24 saat boyunca düzenli aralıklarla eşit miktarlara bölerek su içmesi. Aksi durumda risk artar" diye konuştu. - GAZİANTEP