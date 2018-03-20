Böbreğinden Bir Avuç Taş Çıktı

Gaziantep'te yaşayan ve uzun süredir böbrek ağrısı çeken 59 yaşındaki Zöhre Polat'ın böbreğinden 40 parça taş çıkarıldı.

Gaziantep'teki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, şiddetli böbrek ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Polat'ın yapılan tetkiklerinde böbreğinde taş olduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından hemen ameliyata alınan Polat'ın sol böbreğinden irili ufaklı yaklaşık 40 parça taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Çelik, başarılı geçen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız bize şiddetli böbrek ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın sol böbreğinin yaklaşık 3'te birinin taş ile dolu olduğunu gördük. Bu nedenle hastaya operasyon yapılmasına karar verdik. Spinal anestezi ve kapalı böbrek taşı ameliyatı yöntemiyle taşları lazerle kırdık. 1 santimlik kesiden tüple böbreğe girilerek yapılan kapalı taş ameliyatı olan PCNL, hastalar için çabuk ayağa kalkma ve 1-3 gün arasında yatış süresi ile konforlu bir tedavi şekli. Hastamız bu nedenle kısa sürede sosyal hayatına dönecek. "

Sağlığına kavuşan Polat ise ameliyattan çok korktuğunu ancak korkusunun yersiz olduğunu anladığını belirterek "Ağrılarım geçti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Böbreğimden çıkarılan taşları görünce gözlerime inanamadım. Çok şükür, şu an sağlığım yerinde." dedi.