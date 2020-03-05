BoBoiBoy: The Movie Filmi
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Malezya yapımı komedi - aksiyon temalı animasyon filminin yönetmenliğini Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.
Yönetmen: Nizam Razak
Senaryo: Nizam Razak, Anas Abdul Aziz
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: BoBoiBoy: The Movie
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: Malezya
Orijinal Dili: Malayca
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 10.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com