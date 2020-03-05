BoBoiBoy: The Movie Filmi
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BoBoiBoy: The Movie Filmi

BoBoiBoy: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. BoBoiBoy: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02
BoBoiBoy: The Movie Filmi

yapımı komedi - aksiyon temalı animasyon filminin yönetmenliğini Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.

Yönetmen: Nizam Razak

Senaryo: Nizam Razak, Anas Abdul Aziz

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: BoBoiBoy: The Movie

Yapımcı Firma: Two Yapım

Yapım Yılı: 2016

Yapım Ülkesi: Malezya

Orijinal Dili: Malayca

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 10.07.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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