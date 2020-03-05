BoBoiBoy Movie 2 Filmi
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BoBoiBoy Movie 2 Filmi

BoBoiBoy Movie 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. BoBoiBoy Movie 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02
BoBoiBoy Movie 2 Filmi

yapımı BoBoiBoy: The Movie'nin devamı olarak çekilen aksiyon temalı animasyon filminin yönetmenliğini yine Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.

Yönetmen: Nizam Razak

Senaryo: Anas Abdul Aziz, Nizam Razak

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: BoBoiBoy Movie 2

Yapımcı Firma: Two Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Malezya

Orijinal Dili: Malayca

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 18.09.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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