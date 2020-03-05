BoBoiBoy Movie 2 Filmi
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Malezya yapımı BoBoiBoy: The Movie'nin devamı olarak çekilen aksiyon temalı animasyon filminin yönetmenliğini yine Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.
Yönetmen: Nizam Razak
Senaryo: Anas Abdul Aziz, Nizam Razak
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: BoBoiBoy Movie 2
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Malezya
Orijinal Dili: Malayca
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com