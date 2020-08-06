'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi
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'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi

'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildiVAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi.

06.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:55

'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

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