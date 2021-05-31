BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir?
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BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir?

BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir?
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Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL'den 380 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin'in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek. Peki, BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir?

Boğaziçi Beton halka arz işlemlerine dair detaylar başvuru yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Boğaziçi Beton, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor.

BOBET HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

20 Mayıs'ta SPK bülteninde onaylandığı duyurulan halka arzda;

Bireysel yatırımcıya %60 oranla 68.400.000 LOT

Kurumsal yatırımcıya %30 oranla 34.200.000 LOT

Yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 11.400.000 LOT dağıtım yapılacak.

Halka arzda 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca 3.50 TL sabit fiyat ile talep gönderilebilecek. Borsada şirketin hissesi #BOBET kodu ile işlem görecek.

Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL'den 380 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin'in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.

Boğaziçi Beton 3 gün süreyle 26-28 mayıs tarihleri arasında 3.50 TL fiyatla talep toplayacak normalde oransal planlanan halka arz bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleştirilecek.

Bireysel Yatırımcıya %60 = 68.400.000 LOT

Kurumsal Yatırımcıya %30 = 34.200.000 LOT

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcıya = 11.400.000 LOT

Gelir nerede kullanılacak?

Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda yanlarında belirtilen oranlarda kullanacaktır:

Yatırım finansmanı ve araç ve makine alımları -%20,

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi -%30,

Finansal borçların ödenmesi -%50

Konsorsiyum Lideri

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri:

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.,

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.,

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.,

DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.,

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.,

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir? - Haberler
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