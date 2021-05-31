BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir?

Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL'den 380 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin'in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek. Peki, BOBET halka arz eşit mi, oransal mı? BOBET hangi bankalarda işlem görecek? BOBET hisse kodu ve fiyatı nedir?